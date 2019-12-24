Haberler » Ekonomi » Zorlu, rüzgâr enerjisi şirketini satıyor - Ekonomi

Zorlu, rüzgâr enerjisi şirketini satıyor

Yeni döneme daha güçlü bir sermaye yapısıyla girmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, portföyünde bulunan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin hisselerini, büyüme stratejisi kapsamında ilave sermaye yaratmak amacıyla Akfen Yenilenebilir Enerji'ye satıyor.

24.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:32
Zorlu, rüzgâr enerjisi şirketini satıyor

Yeni döneme daha güçlü bir sermaye yapısıyla girmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, portföyünde bulunan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin hisselerini, büyüme stratejisi kapsamında ilave sermaye yaratmak amacıyla Akfen Yenilenebilir Enerji'ye satıyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler