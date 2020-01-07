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Zorlu Enerji projelerine AB’den yaklaşık 3,5 milyon euro destek sağlandı

Zorlu Enerji, AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamında, kendi mühendislerince geliştirilen 6 ayrı projesiyle yaklaşık 3 milyon 500 bin euro fon almaya hak kazandı.

07.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:48
Zorlu Enerji projelerine AB’den yaklaşık 3,5 milyon euro destek sağlandı

Zorlu Enerji, AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamında, kendi mühendislerince geliştirilen 6 ayrı projesiyle yaklaşık 3 milyon 500 bin euro fon almaya hak kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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