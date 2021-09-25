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Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'de deprem! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi

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Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de sakat futbolcu sayısının fazlalığı can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare'nin yanı sıra belinden sakatlık yaşayan Serdar Aziz de kadroya dahil edilmedi. 4 savunmacısından 2'sini kaybeden Fenerbahçe'de Hatay'a karşı defansta Filip Novak'ın oynaması bekleniyor.

Süper Lig'in 8. haftasında son 4 maçını kazanan Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de defans alarm veriyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlar kervanına Serdar Aziz'in de eklenmesi teknik direktör Vitor Pereira'nın planlarını bozdu.

VITOR PEREİRA'NIN ELİNDE 2 SAVUNMACI KALDI

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Miha Zajc, İrfan Can Kahveci,Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare, Hatay'a götürülmedi. 3'lü savunma yapısıyla oynayan sarı-lacivertlilerde sağlam 2 savunmacının kalması can sıktı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Hatay karşısında savunmada Filip Novak'a şans vermesi bekleniyor.

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Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'de deprem! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi
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