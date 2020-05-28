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Zorlu Center, koronavirüs önlemleri kapsamında 2 milyon TL harcadı

Kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında kovid-19'a karşı tüm önlem ve tedbirlerini arttıran Zorlu Center,, yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisine 2 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptı.

Zorlu Center, koronavirüs önlemleri kapsamında 2 milyon TL harcadı
28.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:40

Kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında kovid-19'a karşı tüm önlem ve tedbirlerini arttıran Zorlu Center,, yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisine 2 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptı.

Türkiye'nin ilk beş fonksiyonlu karma kullanım projesi olan Zorlu Center, kovid-19'a karşı tüm önlemlerini arttırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada; maske zorunluluğu, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarıyla birlikte, 2 milyon TL'yi aşan yatırımla 151 klima santralinin tümünde UVC (Ultraviyole) uygulamasını devreye alındı. Uygulandığı ortamdaki mikroorganizmaları yok eden UVC teknolojisinin uygulanmasıyla, taze hava ile de gelmesi muhtemel bakteri ve virüslerin yok edilerek, hava kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kullanmaya başlanılan önlem ve tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Zorlu Gayrimenkul Müdürü Didem Aydın, "Zorlu Center, konut, ofis, otel ve kültür sanat alanlarıyla birlikte bir alışveriş merkezinden çok, beş fonksiyonlu bir yaşam alanını ifade ediyor. Açık alanlara her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde; 10 bin metrekarelik meydan ve 12 bin metrekarelik açık hava park alanıyla misafirlerimize oldukça geniş bir alanda temiz hava imkanı sunuyoruz. Bununla birlikte kapalı alanlarımızda, İçişleri Bakanlığımızın yeni dönem için getirdiği kurallar içerisinde yer alan, AVM havalandırmalarında yüzde 100 taze hava dolaşımını uyguluyoruz. Salgın ile birlikte artan hassasiyetlerimizi de düşünerek, UVC teknolojisini tüm klima santrallerimizde uygulayarak, hava kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Amacımız, misafirlerimize daha güven ve huzur içinde hareket edebilecekleri bir yaşam alanı sunmaktır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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