Zordaki Patrona 3 Ay Maaş Desteği

Hükümet, dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle işleri durma noktasına gelen iş yerlerini rahatlatmak için 'Kısa Çalışma Ödeneği' formülünü devreye aldı. Bu konudaki düzenleme dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, üretimini azaltan ya da geçici olarak durduran firmaların işçi çıkarmaması ve işçilerin çalışmadığı sürelerde ücretlerinin bir bölümünün İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması sağlanacak.

'ZORLAYICI SEBEP'

Yönetmelikle ilgili bilgi veren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Mevcut yönetmelik genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle işlerlik kazanamıyordu. Yeni yönetmelikte 'zorlayıcı sebep' tanımı yapıldı. Buna göre; işverenin kendisinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen ve 'dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar' yönetmeliğe dahil edildi" diye konuştu.

ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Bu düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmaların bu imkandan daha rahat faydalanacağını söyleyen Nurettin Özdebir, şöyle konuştu: "Düzenleme işçilerimizi çıkarmadan sıkıntılarımızı aşmak için önemli bir fonksiyon üstlenecek. Zaten işçilerimiz işsiz kalsaydı 10 ay süreyle maaşlarını İşsizlik Fonu'ndan alacaktı. Düzenlemeyle fon da daha az ödeme yapmış olacak."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında (15 saat) azaltan veya faaliyetlerini en az dört hafta durduran iş yerlerinde geçerli olacak. İşlerini azaltan ya da durduran firmaların çalışanlarına 3 ayı aşmamak kaydıyla gelir desteği sağlanacak. İşçinin de ödenekten yararlanabilmesi için işverenin İŞKUR'a başvurması gerekecek. Ödeme İŞKURr aracılığıyla yapılacak. Kısa Çalışma Ödeneği, firmaların istihdamlarını korumalarına imkan verirken, artan talebe de hazırlıklı olmasını sağlıyor.

TAVANI 3021 LİRA

Bu durumdaki işçilere ödenecek ücretler belli bir kurala göre verilecek. İşçi 5 bin lira alıyorsa ödeme aynı oranda olmayacak. Tutar prime esas kazancın (brüt maaş) 12 aylık ortalamasının yüzde 60'ı ile sınırlı. Asgari ücretlide Damga Vergisi hariç ödeme 1208 lira olacak. Tavanı ise asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'si yani 3021 lira kadar olabilecek.