Haberler » Spor » Zoran Kvrzic, ilk maçında kırmızı kart gördü - Spor

Zoran Kvrzic, ilk maçında kırmızı kart gördü

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferi Zoran Kvrzic ilk maçında kırmızı kart gördü.

19.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:24
Zoran Kvrzic, ilk maçında kırmızı kart gördü

Kayserispor'un yeni transferi Zoran Kvrzic ilk maçında kırmızı kart gördü.


Hırvat oyuncu Zoran Kvrzic, Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alanyaspor maçının 45.dakikasında Salih Uçan'a yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık'tan önce sarı kart gören Zoran, VAR'ın uyarısı ile kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Zoran Kvrzic, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ile cezalandırılması halinde Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında ve Ankaragücü ile oynanacak Süper Lig 19.hafta maçında forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler