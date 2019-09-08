Zonguldak Kömürspor sahasında Amed'i 1-0 yendi

08.09.2019 19:07

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetleri 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.



SAHA: Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu



HAKEMLER: Ozan Bileyci xx, Salim Şanlıer xx, Ogün Kamacı xx



Zonguldak Kömürspor: Sinan xxx, Cenk xx, Hakan xxx, Ramazan xxx, İsmail xxx, Muhammer xx(Metin dk. 78 x), Serhat xxx, Onurcan xx, Berkan xx, Mehmet Gürkan xx(Tezcan dk. 90 ?), Görkem xx (Muhammet dk. 88 ?)



Amed Sportif Faaliyetler: Serkan x, Yiğitcan x, Azad xx, Abdullah xx(Yüksel dk. 70 x), Oguz x, Onur x, Burak x, Hüseyin xx, Atakan xx(Muhlis dk. 82 ?), Bünyamin x (Bulut dk. 66 x), Muhammet x



GOL: Serhat Baştan (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor) - ZONGULDAK

Kaynak: İHA