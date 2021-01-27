Zonguldak Kömürspor - İnegölspor: 2-1
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Zonguldak Kömürspor - İnegölspor: 2-1

27.01.2021 17:02 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:07
Zonguldak Kömürspor - İnegölspor: 2-1

STAT: DevrekHAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Ali Rıza Öztürk (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx) - Hakan (xx), Berkan (xx), Serbay (x)(Dk.12 Yılmaz xx), Emre (xxx), Aykut Emre (xx), Batuhan (xx)(Dk. 78 Neşet x), Hüseyin (xx), Ahmet Hakan (xxx)(Dk.

STAT: Devrek

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Ali Rıza Öztürk (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx) - Hakan (xx), Berkan (xx), Serbay (x)(Dk.12 Yılmaz xx), Emre (xxx), Aykut Emre (xx), Batuhan (xx)(Dk. 78 Neşet x), Hüseyin (xx), Ahmet Hakan (xxx)(Dk. 83 Oktay x), İhsan Furkan (xxx), Haluk (xx)İNEGÖLSPOR: Gökhan (xx) - Fatih (x)(Dk. 46 Erdem x), Gökhan (xx), Metin (xxx), Selimcan (xx)(Dk. 82 Emir x), Abdülkadir (xx), Caner (xx), Oğuz (x), Ogün (x)(Dk. 46 Bilal x), Ali (x)(Dk. 75. Ahmet Hakan x), Erdi Can (x)(Dk. 46 Samet xx)SARI KARTLAR: Aykut Emre, Hüseyin, Berkan, Neşet, Furkan, Yılmaz (Zonguldak Kömürspor) - Caner, Samet (İnegölspor)GOLLER: Dk. 42 Ahmet Hakan, Dk. 80 Emre (Zonguldak Kömürspor) - Dk. 70 Abdulkadir (İnegölspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında İnegölspor'u 2-1 yendi.

- Zonguldak
Zonguldak Kömürspor - İnegölspor: 2-1
Zonguldak Kömürspor - İnegölspor: 2-1
Zonguldak Kömürspor - İnegölspor: 2-1
Zonguldak Kömürspor - İnegölspor: 2-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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