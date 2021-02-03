Zonguldak Kömürspor: 1-1
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Zonguldak Kömürspor: 1-1

03.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:04
Zonguldak Kömürspor: 1-1

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Fatih Tokail (xx), Ersin Erbay (xx), Güner Taştan (xx)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx) - Ferhat Katipoğlu (xx), Şahan Akyüz (xx), Rıza Efendioğlu (xx) (90+2 Aykut Çolakoğlu x), Ali Mert Aydın (xx), Birhan Vatansever (xx), Altuğ Taş (xx) (Dk.

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Fatih Tokail (xx), Ersin Erbay (xx), Güner Taştan (xx)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx) - Ferhat Katipoğlu (xx), Şahan Akyüz (xx), Rıza Efendioğlu (xx) (90+2 Aykut Çolakoğlu x), Ali Mert Aydın (xx), Birhan Vatansever (xx),  Altuğ Taş (xx) (Dk.88 Onur Taha Takır x), Metehan Yılmaz (xx) (Dk.82 Emirhan Özyaşar x), Yücel Candemir (xx), Polat Abay (xx), Fatih Aktay (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Ören (xx), Hakan Çevik (xx), Berkan Akdeniz (xx), İlker Cihan (xx), Yılmaz Daler (xx) (Dk.64 Rıdvan Bingöl x), Aykut Emre Yakut xx), Hüseyin Yılmaz xx) (Dk. 81 Muhammet Yeşil x), Emre Kara (xx), Furkan Deniz (xx) (Dk.85 Oktay Pop x), Hakan Demirli (xx), Haluk Türkeri (xx)GOLLER: Dk.75 Haluk Türkeri (Pen) (Zonguldak Kömürspor) - Dk. 86 Polat Abay (Niğde Anadolu FK)SARI KARTLAR: Sinan Ören, Haluk Türkeri, Emre Kaya, Aykut Emre Yakut (Zonguldak Kömürspor)Niğde Anadolu FK, Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında sahasında Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kaldı.

- Niğde
Zonguldak Kömürspor: 1-1
Zonguldak Kömürspor: 1-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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