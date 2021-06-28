Zlatan Ibrahimovic kendi hayatını konu edinen filmin fragmanını paylaştı

Dünyaca ünlü yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic, 10 Eylül'de gösterime girecek 'I am Zlatan' filminin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı. İsveçli futbolcunun hayat hikayesinin anlatılacağı filmin fragmanı futbolseverlerden kısa sürede büyük ilgi gördü.

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Zlatan Ibrahimovic, kendi hayatını konu edinen 'I am Zlatan' filminin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.

10 EYLÜL'DE GÖSTERİME GİRECEK

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, sosyal medyada yaptığı paylaşımla 10 Eylül'de çıkacak filmini tanıttı. Filmde tecrübeli oyuncunun hayat hikayesi anlatılıyor. Milan'ın yıldızının paylaşımı kısa sürede futbolseverlerden büyük ilgi gördü. 39 yaşındaki oyuncu daha önce aynı adı taşıyan bir kitap çıkarmıştı.