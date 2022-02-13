Zirvede kritik karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. 57 puan liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, maç eksiğiyle 9 puan gerisinde yer alan Konyaspor'u devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Lider Trabzonspor ile 2. sıradaki Konyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavililer, 9 puanlık farkı artırmak isterken yeşil-beyazlı takım ise farkı eriterek şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olmayı hedefliyor.
KRİTİK MAÇ KAPALI GİŞE
Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan.