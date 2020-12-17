Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0

17.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:59
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Medipol Başakşehir evinde Turgutluspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Medipol Başakşehir evinde Turgutluspor'u ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası dışında Demba Ba'nın verdiği pasla buluşan Aleksic'in ceza alanına girerek yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

35. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

58. dakikada Giuliano'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

65. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerim'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

69. dakikada Aleksic'in orta alandan savunma arkasına attığı topla buluşan Chadli'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0

79. dakikada Mete'nin sağ taraftan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Gulbrandsen kaleci Can'ı çalımlayarak topu ağlara yolladı. 5-0

83. dakikada Giuliano'nun orta alandan ara pasla topla buluşan Gulbrandsen meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0

90+2. dakikada ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen'in şutunda top ağlarla buluştu. 7-0

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman xx, Mehmet Kapluhan xx, Ata Yıldırım xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Cemali Sertel xx, Ravil Tagir xx, Muhammed xxx (Uğur dk. 84 ?), Mahmut xx (Emre dk. 73 xx), Berkay xx, Giuliano xx, Aleksic xxxx (Emir dk. 81 ?), Chadli xxx (Mete dk. 73 xx), Kerim Frei xxx, Demba Ba xxx (Gulbrandsen dk. 73 xxxx)

Yedekler: Ahmet, Ponck, Azubuike, İrfan, Crivelli

Teknik Direktör: Okan Buruk

Turgutluspor: Can x, Sinan x, Mehmet xx, Emre Keskin x, Ferhat x (Okan dk. 74 x), Samed x (Samet dk. 61 x), Muhammed xx (Mete dk. 74 x), Emre Nasuh x (Burak dk. 46 x), Mert x, Muhammet x, Muhammet Beşir x (Mutlu dk. 46 x)

Yedekler: Fatih, Kenan

Teknik Direktör: İbrahim Cezayir

Goller: Aleksic (dk. 5), Demba Ba (dk. 58), Kerim Frei (dk. 65), Chadli (dk. 69), Gulbrandsen (dk. 79, 83, 90+2) (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Varank Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Nilgün Belgün Birkan Sokullu Ayşegül Yıldız
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Kylian Mbappe Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Ankara Fenerbahçe Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 7 Turgutluspor: 0 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 21:00:37. #1.15#
title