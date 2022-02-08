ZTK maçları tek maç mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları tek maç mı yoksa rövanş maçı var mı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları tek maç mı? Kupa maçları tek maç mı, çift maç mı? Ziraat Kupası tek maç mı? ZTK maçları tek maç mı? İşte detaylar haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu haricinde bütün turlar tek maçtır. Yarı final maçları çift maç oynanmaktadır. Yani Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ve çeyrek final tek maçtır. Aynı şekilde final turu da tarafsız saha da tek maç üzerinden yapılacaktır.

ZİRAAT KUPASI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.

Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek Final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

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