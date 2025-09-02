Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu başladı

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli müsabakaları hangi kanalda izleyebileceklerini araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçları ile ilgili detaylar ve yayın kanalı bilgileri haberimizde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, oynanacak 8 müsabakayla başladı. Detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, oynanacak 8 müsabakayla başladı ve 2. tura yükselen takımları belli olmaya başladı.

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleler A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kura çekimini 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
''Camiasız kalır'' demişti! Tolunay Kafkas'tan Uğurcan Çakır için yeni açıklama

'Camiasız kalır' demişti! Uğurcan için çok konuşulacak bir yorum daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde 1 dakikalık felaket! Mourinho'nun Fener'e istediği yıldıza büyük şok

Fener'e istediği yıldız 1 dakikada kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.