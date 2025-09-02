Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2025-2026 sezonu başladı
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli müsabakaları hangi kanalda izleyebileceklerini araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçları ile ilgili detaylar ve yayın kanalı bilgileri haberimizde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, oynanacak 8 müsabakayla başladı. Detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, oynanacak 8 müsabakayla başladı ve 2. tura yükselen takımları belli olmaya başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleler A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
Kura çekimini 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak.