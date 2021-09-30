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Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 Karşıyaka: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 Karşıyaka: 3

Ziraat Türkiye Kupası maçında Kardemir Karabükspor sahasında, Karşıyakaspor'u konuk etti.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası maçında Kardemir Karabükspor sahasında, Karşıyakaspor'u konuk etti. Normal süresi 1-1 sonra eren mücadelede, Karşıyaka uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 3-1'lik skorla bir üst tura adını yazdıran taraf oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Bayram Başkan xx, Mehmet Özer xx, Çağrı Ateş xx

Kardemir Karabükspor: Olcay x, Sezer x, Doğukan xx (Davut dk. 113 x), Serkan xx, Ahmet Enes Karataş xx (Hasan Fehmi dk. 98 xx), Furkan Övün xx, Furkan Can xx (Seyithan dk. 86 xx), Ömer Yaylacı xx, Mustafa Akca xx (Muhammed Emin dk. 91 xx), Ahmet Yusuf xx, Yasin xx (Melih Berat dk. 92 xx)

Karşıyakaspor: Erdoğan xx, Cenk xx, Caner xx, Abdulkadir xx (Okan dk. 63 xx), Batuhan xx, Namık xx, Metin xx, Ertuğrul xx (Oğulcan dk. 74 xx), Sefer xx (Alperen dk. 63 xx), İhsan xx (Mustafa dk. 63 xx), Muhammet xx

Goller: Sezer (dk. 56 pen.) (Karabükspor), Abdulkadir (dk. 30), Okan Yılmaz (dk. 102 ve 119) (Karşıkaya)

Sarı kartlar: Mustafa, Ömer Faruk Yaylacı, Doğukan, Seyithan (Karabükspor), Batuhan, Mustafa, Caner (Karşıyaka) - KARABÜK

Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 Karşıyaka: 3

Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 Karşıyaka: 3

Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 Karşıyaka: 3

Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 Karşıyaka: 3

Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 Karşıyaka: 3

Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 Karşıyaka: 3

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Haber: Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 Karşıyaka: 3 - Haberler Spor
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