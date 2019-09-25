Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Adana Demirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Adana Demirspor ile karşılaştı.

25.09.2019 16:39
Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Adana Demirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Adana Demirspor ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Dede Çelik ve Hakan Yavuz'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Hekimoğlu Trabzon FK bir üst tura yükseldi.


Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Ömer Tolga Güldebi xx, Nurettin Taşkesen xx, Uğur Akalp xx


Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan xx, Miraç xx, Maksut xx (Emrullah Kokoç dk. 78 xx), Oğuzhan xxx (Mertcan Çam dk. 114 ?), Samet xx (Dede Çelik dk. 84 xx), Hakan Yavuz xx, Talha xx, Musa Caner x (Taha Gür dk.60 x), Bahadır xx, Taha Balcı xx, Volkan xx


Yedekler: Bekir, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Adana Demirspor: Emrullah Şalk xx, Tayyip Talha x, Traore x, Aosman x (Musa dk. 103 ?), Mustapha Carayol x (Tevfik dk. 80 x), Vedat x, Orhan x (Mahmut Uslu dk. 89 x), Emre x, Erdal x (Levent dk. 56 x), Gladky x, Rassoul x


Yedekler; Yusufcan, Semih, Okan, Yusuf Emre Alyaprak


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Sarı Kartlar: Hakan Yavuz, Musa Caner (Hekimoğlu Trabzon FK), Gladky (Adana Demirspor)


Goller: Dede Çelik (dk. 102), Hakan Yavuz (dk. 112) (Hekimoğlu Trabzon FK) - TRABZON

Kaynak: İHA
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