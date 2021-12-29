Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
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Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Göztepe, Samsunspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Göztepe, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Berkan Emir'in pasında Atınç Nukan soldan ceza sahasına girdi ancak uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

45. dakikada Cherif Ndiaye'nin sağdan pasında ön direk önünde topla buluşan Halil Akbunar topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Tuna xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kahraman Demirtaş xx, Atınç Nukan xx, Wilker Angel xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Obinna Nwobodo xx, Halil Akbunar xx, Soner Aydoğdu xx, Cherif Ndiaye xx, Lourency xx

Yedekler: Arda Özçimen, Dino Arslanagic, Yusuf Talum, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, David Tijanic, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Samsunspor: Alp Tutar xx, Ali Ülgen xx, Emir Hakan Patan xx, Berk Taşkın xx, Melih Altıkulaç xx, Yunus Emre Çift xx, Cihan Kahraman xx, Semih Altıkulaç xx, Melih Okutan xx, Polat Yaldır xx, Ali Kılıç xx

Yedekler: Nurullah Aslan, Hüseyin Öztürk, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Öztekin, Ertekin Kurumehmetoğlu, Moryke Fofana, Emirhan Gürler, Atakan Özdemir

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Halil Akbunar (dk. 45) (Göztepe)

(Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

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