Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı

02.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:11
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu. Karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçlarının programı şöyle:

15 Aralık Salı

Bunlar da ilginizi çekebilir

NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı

13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor

15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe - Bursaspor

21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

16 Aralık Çarşamba

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor

21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

17 Aralık Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor

13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu

15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Boluspor

17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor

19.00 Medipol Başakşehir - Turgutluspor

21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

(ORT-SK-S)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi
Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Karacabey Belediyespor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Karacabey Belediyespor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 Serik Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 Serik Belediyespor: 0
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Garo Paylan Osman Kavala Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Emel Müftüoğlu İbrahim Büyükak
Spor Samatta Erol Bulut Şenol Güneş Mbaye Diagne Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Bursa Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 17:27:17. #1.15#
title