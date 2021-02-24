Ziraat Bankkart: 3-0
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Ziraat Bankkart: 3-0

24.02.2021 21:12 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:16
Ziraat Bankkart: 3-0

SALON: Arena Sparta Podvinny MlynHAKEMLER: Kristjan Vanaveski (Estonya), Lukas Kralovic (Slovakya)LVI PRAG: Nedeljkovic, Janouch, Smith, Spulak, Mihajlovic, Patak, Jezek (L) (Pliasetskyi, Toman)ZİRAAT BANKKART: Van Garderen, Emin, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan, Arslan, Berkay (L) (İzzet Alp,...

SALON: Arena Sparta Podvinny Mlyn

HAKEMLER: Kristjan Vanaveski (Estonya), Lukas Kralovic (Slovakya)

LVI PRAG: Nedeljkovic, Janouch, Smith, Spulak, Mihajlovic, Patak, Jezek (L) (Pliasetskyi, Toman)ZİRAAT BANKKART: Van Garderen, Emin, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan, Arslan, Berkay (L) (İzzet Alp, Cafer, Can (L), Halil İbrahim, Muhammet, Burakhan, Yusuf)SETLER: 25-22, 25-14, 25-23SÜRE: 81 dakika (27',26',28')

Ziraat Bankkart, 2021 CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Çekya temsilcisi VK Lvi Prag'a 3-0 mağlup oldu.

Ziraat Bankkart: 3-0
Ziraat Bankkart: 3-0
Ziraat Bankkart: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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