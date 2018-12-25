Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı
Ziraat Bankasının Yeşilçam temalı reklam filmi sosyal medya kullanıcılarının tüylerini diken diken etti. Bir sosyal medya kullanıcı reklam filmine, "Güzel reklam gözlerim Kemal Sunal'ı aradı." yorumunu yaptı.
Ziraat Bankası Yeşilcam temalı reklam filmiyle sosyal medyada çok konuşuldu.
"GÜCÜMÜZ HER ŞEYE YETER"
Ziraat bankasının resmi Twitte heasbından paylaşılan reklam filmi kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Reklam filmi, "Biz birlikteysek eğer, gücümüz her şeye yeter ve filmin sonunda sevinen hep biz oluruz. " notunu ekledi.
"GÖZLERİM KEMAL SUNAL'I ARADI"
Sosyal medya kullanıcıları da reklam filmine sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Uzun yıllar sonra beğendiğim ilk reklam filmi." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzel reklam gözlerim Kemal Sunal'ı aradı." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (5)
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Muhteşem 30 40 sene geriye gittimCevap Yaz Yayından Kaldır
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dayı sen bir iki kemal sunal filmi izle hayatın başka yüzlerini daha iyi görürsün ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok duygulandım??Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Kemal sunal i niye arayalım. Müjdat gezen i niye arayalım tarik akan levent kirca bunlar din düşmanı sen ara bunları biz kaybettigimize sukrediyoruz..Cevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır
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İzlediğim en iyi reklamCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır