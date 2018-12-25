Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı

Ziraat Bankası Yeşilcam temalı reklam filmiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

"GÜCÜMÜZ HER ŞEYE YETER"

Ziraat bankasının resmi Twitte heasbından paylaşılan reklam filmi kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Reklam filmi, "Biz birlikteysek eğer, gücümüz her şeye yeter ve filmin sonunda sevinen hep biz oluruz. " notunu ekledi.

"GÖZLERİM KEMAL SUNAL'I ARADI"

Sosyal medya kullanıcıları da reklam filmine sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Uzun yıllar sonra beğendiğim ilk reklam filmi." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzel reklam gözlerim Kemal Sunal'ı aradı." yorumunu yaptı.