Zidane - Pep, Real - City | Şampiyonlar Ligi notları

26.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:14

Zinedine Zidane ile Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar. Hem de Şampiyonlar Ligi’nin bu sezon en dikkat çeken son 16 eşleşmesinde…



Bir yanda La Liga’da son iki maçta beş puan kaybederek Barcelona’nın gerisine düşen Real Madrid, diğer yanda Premier Lig’de artık ikincilikten başa amacı olmayan Manchester City. Her iki takım için de Şampiyonlar Ligi oldukça önemli. Özellikle City için… Zira Manchester kulübü Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gelecek iki sezon boyunca Avrupa’da olmayacak. O yüzden -ligde de umutları kalmamışken- tüm konsantrasyonları Devler Ligi’nde olacaktır.



Real ile City, tarihte daha önce dört kez karşılaştı. Bu dört karşılaşmanın ikisi 2012/13 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, diğer ikisi ise 2015/16 sezonu Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynandı. Yarı finalde Real, rakibini İngiltere’deki 0-0’ın rövanşında Madrid’de 1-0 yenerek finale yükselmişti. Grup aşamasındaki maçların ise birini Madrid ekibi kazanırken diğer maç berabere bitmişti.





Real Madrid cephesi









Real Madrid, temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı A Grubu’nda üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet elde ederek 11 puan topladı ve Paris Saint-Germain’in arkasında ikinci oldu.

Zidane’ın ekibi, Şampiyonlar Ligi gruplarında son dört sezonda üçüncü kez ikinci oldu.

Ligde iki maç öncesine kadar Barcelona’nın üç puan önünde lider olan başkent ekibi, son iki maçta yalnızca bir puan alarak ezeli rakibinin iki puan gerisine düştü.

Real, kendi evinde oynadığı son dokuz Avrupa maçının yalnızca üçünü kazanabildi. Üç beraberlik aldı, üç kez de mağlup oldu. Ancak iç sahadaki son 49 Şampiyonlar Ligi maçının yalnızca dördünde mağlup oldular. Bu maçlarda tam 37 galibiyet aldılar.











Geçtiğimiz sezon Cristiano Ronaldo’nun yokluğunu sıkça hisseden Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Ajax’ı deplasmanda 2-1 yense de iç sahada rakibine 4-1 mağlup olmuş ve Avrupa’ya veda etmişti.

Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü oyuncuları dört golle Karim Benzema ve Rodrygo. Rodrygo, bu dört golün üçünü Galatasaray’a atmıştı.









Manchester City cephesi









City, Şampiyonlar Ligi C Grubu’nu dört galibiyet ve iki beraberlik alarak 14 puanla ilk sırada tamamladı. Gruptaki altı maçta 16 gol atmayı başardılar.

Pep Guardiola’nın ekibi, Şampiyonlar Ligi’ndeki son 10 maçında tam 30 gol attı. Ayrıca geçen sezonki Olympique Lyon maçından bu yana oynadıkları 15 maçta 11 galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar. Bu maçlarda 45 gol atıp 14 gol yediler.

Manchester ekibi geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tottenham’a ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olmasının ardından rakibini iç sahada 4-3 yenmiş ancak deplasman golü kuralı nedeniyle elenen taraf olmuştu.











City, her ne kadar Premier Lig’de Liverpool’un 22 puan gerisinde olsa ve şampiyonluk için artık iddialı olmasa da iyi bir form grafiği ile Madrid deplasmanına gidiyor. Son 15 maçlarının 11’ini kazandılar, bu maçlarda bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldılar.

Takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü ismi, beş gol atan Raheem Sterling. Onu dört golle Gabriel Jesus takip ediyor.