Zeytin Üreticisi İçin Güç Birliğinin İlk Adımı

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Tariş ziyaretini değerlendirerek, "Bu görüşme, 'Birlikten kuvvet doğar' düşüncesiyle üretici adına yapılacak girişimlerin ilk adımıdır" dedi.

Tariş Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Sürek, Genel Müdür Güngör Şarman ve Yönetim Kurulu üyeleri Marmarabirlik'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında, Tariş Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Marmarabirlik'in Başköy'de bulunan genel müdürlüğünü ve entegre tesislerini gezdi. Marmarabirlik ve Tariş başkanlarının buluşmasında, zeytin ve zeytinyağı sektörünün bugününe ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her iki birliğin de Türkiye adına önemli roller üstlendiğini belirten Başkan Asa, "Marmarabirlik ve Tariş'in aynı sektörde faaliyet göstermesi ve her iki kuruluşun da üretici kuruluşu olması nedeniyle işbirliği yapmayı planlıyoruz. Ortak projeler üretmek üzere mutabakata varılmıştır. Ayrıca, üreticilere verilmekte olan devlet desteğinin birlikler üzerinden yapılması konusunda fikir birliği oluştu. Zeytin ve zeytinyağının alımı, işlenmesi ve tüketiciye sunulması konularında görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

Marmarabirlik ve Tariş'in ülke ekonomisinin mihenk taşları arasında olduğunu belirten Başkan Asa, "Bu ziyaret iki Birliğin üreticileri adına da önemli bir gelişme sağlayacaktır. Sofralık zeytin ve zeytinyağı üreticisinin iki çatısı, ülke tarımının ilerlemesi ve sektörün daha da büyüyüp gelişmesini sağlamak adına ortak adım atacak. Bu görüşme, 'Birlikten kuvvet doğar' düşüncesiyle üretici adına yapılacak girişimlerin ilk adımıdır. Bundan sonra bu görüşmelerin sıklıkla yapılması kararı aldık" dedi.

- Bursa