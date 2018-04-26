Zeybekci, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile Görüştü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tataristan'da Türk yatırımcıların olmasından rahatsız olmadıklarını ve sayılarının artmasını istediklerini belirterek, "Tataristan'da Türklere ait organize sanayi bölgesi kurulması fikrini sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Zeybekci, Bakanlıkta Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Tataristan'da kendini evinde hissettiğini söyleyen Zeybekci, bundan dolayı Türkiye adına Minnihanov'a teşekkür etti. Türkiye'nin, Rusya'daki yatırımlarının üçte birinin Tataristan'da bulunduğuna işaret eden Zeybekci, Minnihanov ile yarın İstanbul'da iş forumu gerçekleştireceklerini anlattı.

Zeybekci, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, ticaret hacmini ve yatırımları artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bu kapsamda konuşmaların ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Tataristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Fonu arasında iş birliği protokolü imzalanacağını bildirdi.

Tataristan'da Türk yatırımcıların olmasından rahatsız olmadıklarını ve sayılarının artmasını istediklerini dile getiren Zeybekci, "Tataristan'da Türklere ait organize sanayi bölgesi kurulması fikrini sonuna kadar destekliyoruz. Uzayan kol bizden olsun, bu her iki şartta da bizden uzayan bir kol. Çünkü Türkler Tataristan'da yatırım yapıyor, bundan son derece mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye ile uzun vadeli projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da Bakan Zeybekci'nin desteği ve yardımlarıyla önemli projeler başardıklarını söyledi. İki ülke liderlerinin ilişkileri sayesinde, bugüne kadar çok önemli projeler gerçekleştirildiğini anımsatan Minnihanov, Zeybekci'nin olumlu tavrı sebebiyle Türkiye'yi sık sık ziyaret etmeyi ve uzun vadeli projeler gerçekleştirmeyi plandıklarını vurguladı.

Minnihanov, ekonomik ilişkilerin yanı sıra altyapı ve KOBİ'ler konusunda da iş birliğini geliştirmeye çalıştıklarını anlattı. Tataristan'dan gelen heyetin, KOBİ'ler konusunda Türkiye'de staj gördüğüne değinen Minnihanov, bunun devamının geleceğini belirtti ve Zeybekci'ye teşekkür etti.

Tataristan'da, Türk iş adamları ve yatırımcıların alıştıkları koşulların yaratılacağı Türk alanının oluşturulacağı bir proje geliştirdiklerine dikkati çeken Minnihanov, "Projede büyük yol katettik, yasal değişikliklerin yapılması ve akitlerin imzalanması için son döneme geldik. İnşallah bundan sonra Türk yatırımcılar, yatırımlarını ülkelerinde, evlerinde gibi gerçekleştirmiş olacaklar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, KOSGEB ve Tataristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Fonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Törenin ardından Minnihanov, Zeybekci'nin Bakanlıkta onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.