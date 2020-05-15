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Zenit, Mestalla'da Valencia'yı Mağlup Ediyor

Zenit, 2015-16 Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına deplasmanda Valencia ile karşılaştı. Hulk'un golleriyle 2-0 öne geçen Zenit, Valencia ataklarına karşı koyamayınca skor eşitlendi. Skorun eşitlenmesinden sadece 3 dakika sonra Axel Witsel Zenit lehine eşitliği bozarak takımına zorlu deplasmanda üç puanı getirdi.

15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11

Zenit, 2015-16 Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına deplasmanda Valencia ile karşılaştı. Hulk'un golleriyle 2-0 öne geçen Zenit, Valencia ataklarına karşı koyamayınca skor eşitlendi. Skorun eşitlenmesinden sadece 3 dakika sonra Axel Witsel Zenit lehine eşitliği bozarak takımına zorlu deplasmanda üç puanı getirdi.

Zenit, Mestalla'da Valencia'yı Mağlup Ediyor
Kaynak: Dugout

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