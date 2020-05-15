Zenit, Mestalla'da Valencia'yı Mağlup Ediyor Zenit, 2015-16 Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına deplasmanda Valencia ile karşılaştı. Hulk'un golleriyle 2-0 öne geçen Zenit, Valencia ataklarına karşı koyamayınca skor eşitlendi. Skorun eşitlenmesinden sadece 3 dakika sonra Axel Witsel Zenit lehine eşitliği bozarak takımına zorlu deplasmanda üç puanı getirdi.

Zenit, 2015-16 Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına deplasmanda Valencia ile karşılaştı. Hulk'un golleriyle 2-0 öne geçen Zenit, Valencia ataklarına karşı koyamayınca skor eşitlendi. Skorun eşitlenmesinden sadece 3 dakika sonra Axel Witsel Zenit lehine eşitliği bozarak takımına zorlu deplasmanda üç puanı getirdi. Kaynak: Dugout