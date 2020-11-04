Zenit Lazio maç sonucu | Zenit - Lazio maçı kaç kaç bitti? Zenit Lazio maçında golleri kim attı?
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Zenit Lazio maç sonucu | Zenit - Lazio maçı kaç kaç bitti? Zenit Lazio maçında golleri kim attı?

04.11.2020 22:56 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:01
Zenit Lazio maç sonucu | Zenit - Lazio maçı kaç kaç bitti? Zenit Lazio maçında golleri kim attı?

Şampiyonlar Ligi kapsamında Zenit ile Lazio, Rusya'da karşı karşıya geliyor. Zenit Lazio ilk 11'leri ve maç detayları haberimizde. Zenit gollerini kim attı? Lazio gollerini kim attı? Zenit - Lazio maçı ne zaman saat kaçta? Zenit - Lazio hangi kanalda? Zenit - Lazio şifresiz canlı izlenecek mi?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Zenit - Lazio ile karşı karşıya gelecek. Peki, Zenit - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Zenit - Lazio maçı hangi kanalda, hakemi kim? Zenit - Lazio şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'da büyük heyecan! Zenit, 3. hafta maçlarında sahasında Lazio'yu konuk ediyor. Vedat Muriqi'nin ilk 11'de başladığı karşılaşmanın takibini sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

ZENİT - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit - Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 04 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:55.

ZENİT - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit - Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak.

ZENİT - LAZİO ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Zenit - Lazio maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports'tan yayınlanacak.

ZENİT LAZİO MAÇ SONUCU

Zenit 1-1 Lazio

GOL: 32' Erokhin, 82' Caicedo

ZENİT İLK 11

Kerzhakov, Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos, Wendel, Barrios, Zirkhov, Kuzyaev, Dzyuba, Ozdoev

LAZİO İLK 11

Reina, Patric, Hoedt, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares, Correa, Muriqi

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