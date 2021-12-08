Zenit - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Zenit - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zenit - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grupların son maçlarıyla devam ediyor. Hedefine ulaşmak isteyen Zenit, Chelsea ile bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Zenit - Chelsea maçı öncesi, Zenit - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şifresiz mi, maçın hakemi kim? sorularının yanıtları merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçında Zenit, Chelseaile karşı karşıya geliyor. Zenit, Chelsea ile kozlarını paylaşacak.Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Zenit - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Zenit - Chelsea maçı şifresiz mi? sorularının yanıtları araştırıldı.

Zenit - Chelsea maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak.

Zenit - Chelsea maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te EXXEN platformundan yayınlanacak

Zenit - Chelsea maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Şampiyonlar Ligi günün programı :

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

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