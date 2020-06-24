Zeljko Obradovic kimdir? Zeljko Obradovic nereli, kaç yaşında?
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Zeljko Obradovic kimdir? Zeljko Obradovic nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe Beko basket takımının Sırp koçu Zeljko Obradovic hayatı merak konusu oldu. 1991 yılına kadar basketbol oynayıp, koçluk yaparken, oyunculuk kariyerini sonlandırdı. 2013 yılında geldiği Fenerbahçe basketbol takımını EuroLeague'de İlk Final Four'a kalan takım haline getirdi. İşte, Zeljko Obradovic ailesi ve ayrıntılar...

Zeljko Obradovic kimdir? Zeljko Obradovic nereli, kaç yaşında?
24.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:36

Zeljka Obradovic, 1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ve 1998 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nı kazandı. Aynı zamanda Yugoslavya'da en iyi ve güvenilir oyun kuruculardan biri olarak tanınır. Fenerbahçe'ye altın çağını yaşartan Obradovic, takıma 2016-17 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazandırdı.

ZELJKO OBRADOVİC KİMDİR?

Zelimir "Zeljko" Obradovic, 9 Mart 1960 tarihinde Cacak Sırbistan'da dünyaya geldi. Aynı zamanda eski profesyonel basketbolcu olan teknik adam, 5 farklı kulüp ile 9 EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Diğer yandan 1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ve 1998 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nı da kazandı. 2017 Nisan ayında Euroleague yönetimi tarafından Euroleague Basketbol Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

CACAK İLE BASKET KARİYERİNE BAŞLADI

Basketbol oyunculuğu kariyerine Borac Cacak'da başlayan sporcu, 1980-1984 arası Borac Cacak'da oyun kurucu mevkisinde yer aldı. 1984 yılında KK Partizan takımına dahil oldu. Takımıyla 1988 EuroLeague Dörtlü Finaline ulaştı. 1989 yılında da Yugoslav Kupası ve Koraç Kupası'nı kazandı. Bu nedenlerle Yugoslavya'da en iyi ve güvenilir oyun kuruculardan biri olarak bilinir. Diğer yandan 1988 Olimpiyat Basketbol Turnuvası'nda ve 1990 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda altın madalya ve gümüş madalya elde etti. Yugoslav millî basketbol takımının üyesi olan Obradovic, iki yıl kesintinin ardından Partizan takımında hem oynamaya devam etti hem de KK Partizan gençlik takımını çalıştırdı. Obradovic, 1991 yılında basket oynamayı bıraktı ve KK Partizan kulübünde koçluk yapmaya başladı.

FENERBAHÇE, İLKLERİ OBRADOVİC İLE YAŞADI

1992 yılında Partizan ile İstanbul'da EuroLeague şampiyonluğu kazanan Obradovic, 2018 yılı itibarıyla 9 kez Euroleague'i kazanma başarısı elde etti. 1994 yılında Badalona ve 1995 yılında Real Madrid Basketbol Takımıyla EuroLeague'i kazandı. 1999-2012 yılları arasında çalıştırdığı Panathinaikos Basketbol takımıyla 5 kez Euroleague şampiyonu, 11 kez Yunan Ligi şampiyonu olarak rekor kırdı. 2007 ve 2011'de Avrupa'da yılın koçu seçilen Obradovic, 1997'de Yugoslavya millî takımını Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon yaptı, 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ise üçüncülük kazandı. 1998'de Yugoslavya millî takımını FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon yaptı. Ayrıca 1996 Yaz Olimpiyatları'nda Yugoslavya millî takımını 3.'lüğe taşıyarak bronz madalya kazandırdı. 2013 yılında Fenerbahçe'ye geldi ve takım tarihinde en parlak dönemi yaşamaya başladı.

Fenerbahçe EuroLeague'de İlk Final Four, ilk final, ilk şampiyonluk ve dört kere üst üstte Final Four oynama başarısını Obradovic döneminde yakaladı. 2015 yılında Euroleague play-offlarında tarihinde ilk kez final foura kaldı. Madrid'deki final fourda Fenerbahçe dördüncülük elde etti.

Fenerbahçe 2016-17 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazandı. Euroleague'de normal sezonu 5. olarak tamamladı. Ardından Panathinaikos'u deplasman dezavantajına rağmen 0-3'le eleyerek final foura yükseldi. İstanbul'daki final four mücadelesinde Real Madrid'i eleyerek finalde Olympiakos'un rakibi oldu ve 80-64'lük skorla kazanan Fenerbahçe Eureoleague'de şampiyon oldu. Bunu başaran ilk Türk takımı olarak Türk Basketbol tarihine adını yazdırdı. Türkiye Basketbol Ligi'nde ise sadece 2 mağlubiyet aldı ve sezonu lider tamamladı. Çeyrek finalde de Fenerbahçe,Beşiktaş'ı' 4-0'la geçerek şampiyon oldu. Obradovic Euroleague'de "Alexander Gomelsky Yılın Koçu Ödülü"ne layık görüldü. 23 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe SK, Obradovic'in bir sene takım çalıştırmama kararı almasından dolayı takımdan ayrıldığını açıklamıştır.

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