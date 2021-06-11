Zeki Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Zeki Çelik evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Zeki Çelik ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Zeki Çelik kimdir? Zeki Çelik, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Zeki Çelik hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Zeki Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Zeki Çelik evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Şubat 1997

Kaç yaşında: 24yaşında

Nereli: Yıldırım

Boy: 1,8 m

Kilo: 78 kg

Bonservis: 20 m Euro

Çelik, 11 yaşında Bursa ekiplerinden Yavuz Selimspor tarafından keşfedildi. Burada geçirdiği 1 sene sonra Bursaspor altyapısına transfer oldu. Burada Enes Ünal, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş gibi A takıma yükselen genç oyuncularla beraber oynadı. Ocak 2015'te Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2015-16'da 3. Lig ekibi Bursa Nilüferspor'a kiralandı. 23 Ağustos 2015'te Kozan Belediyespor ile oynanan lig maçında kariyerinin ilk maçına çıktı. İlk sezonunda 34 lig maçında forma giydi.

LİLLE

TFF 1. Lig'deki performansıyla millî takıma çağrılan futbolcu, yabancı takımların da dikkatini çekti ve 2018-19 sezonu öncesi Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu. 11 Ağustos 2018'de Rennes'i 3-1 yendikleri maçta ilk kez Lille forması giydi. Bu maçta bir de asist yaptı. 2018-19 sezonunda 38 lig maçının 34'nde forma giyip 1 gol 5 asist ile yılı tamamladı.

2019-20 sezonunda 17 Eylül 2019 tarihinde kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Ajax karşısında çıktı. Sonrasında Chelsea ve Valencia'nın da olduğu grupta kalan maçların tamamında forma giydi. Ancak Lille gruptan çıkma performansı gösteremedi. Fransa'da yerel ligde de 23 maça çıkan Zeki Çelik bu maçlarda 3 asist ile oynadı.

Türkiye millî futbol takımı ile ilk maçına 5 Haziran 2018 tarihinde 1-1 biten Rusya maçında çıkmıştır. 2 Haziran 2019 tarihinde dostluk maçında Özbekistan'a karşı ilk millî golünü attı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'nde 8 maçın 7'sinde ilk 11'de forma şansı buldu.