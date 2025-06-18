Zehra Güneş neden maske takıyor? Zehra Güneş Dominik maçında yok mu, oynamayacak mı?

Zehra Güneş neden maske takıyor? Zehra Güneş Dominik maçında yok mu, oynamayacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş'in gözü şişti. Antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluşan Zehra Güneş, hayranlarının yüreğine su serpen bir açıklama yaptı ve hızla iyileştiğini belirtti. Peki, Zehra Güneş neden maske takıyor? Zehra Güneş Dominik maçında yok mu, oynamayacak mı?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında yarın İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zehra Güneş neden maske takıyor? Zehra Güneş Dominik maçında yok mu, oynamayacak mı?

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN MASKE TAKIYOR?

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş'in gözü şişti. Antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluşan Zehra Güneş, hayranlarının yüreğine su serpen bir açıklama yaptı ve hızla iyileştiğini belirtti.

Tarihte ilk kez İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda saha avantajını kullanacak millilerin yarınki karşılaşması, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

GÖZÜ ŞİŞTİ

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş, antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluştu. Bir sonraki antrenmanlara ise Zehra koruyucu gözlük ile çıktı.

Zehra Güneş neden maske takıyor? Zehra Güneş Dominik maçında yok mu, oynamayacak mı?

"HIZLA İYİLEŞİYORUM"

Milli voleybolcu konuyla ilgili hayranlarının yüreğine su serpen açıklamayı yaptı. Zehra paylaşımda; "Güzel dilekleriniz için teşekkürler, hızla iyileşiyorum, VNL'de görüşmek üzere' notunu düştü.

Zehra Güneş neden maske takıyor? Zehra Güneş Dominik maçında yok mu, oynamayacak mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti, aylar sonra ceset parçalarına ulaşıldı

Canlı yayında 'Nasreddin Hoca'yı öldürdüğünü itiraf etti
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

Kürsüye bu şekilde çıktı! Elindeki şişeye bakın kaç lira ödemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.