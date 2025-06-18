A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında yarın İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zehra Güneş neden maske takıyor? Zehra Güneş Dominik maçında yok mu, oynamayacak mı?

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN MASKE TAKIYOR?

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş'in gözü şişti. Antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluşan Zehra Güneş, hayranlarının yüreğine su serpen bir açıklama yaptı ve hızla iyileştiğini belirtti.

Tarihte ilk kez İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda saha avantajını kullanacak millilerin yarınki karşılaşması, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

GÖZÜ ŞİŞTİ

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş, antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluştu. Bir sonraki antrenmanlara ise Zehra koruyucu gözlük ile çıktı.

"HIZLA İYİLEŞİYORUM"

Milli voleybolcu konuyla ilgili hayranlarının yüreğine su serpen açıklamayı yaptı. Zehra paylaşımda; "Güzel dilekleriniz için teşekkürler, hızla iyileşiyorum, VNL'de görüşmek üzere' notunu düştü.