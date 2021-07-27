Zehra Güneş kimdir? Milli voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, boy kaç, nereli?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Zehra Güneş başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Zehra Güneş kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Zehra Güneş, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Zehra Güneş kaç yaşında, boy kaç, nereli? Zehra Güneş kimdir?

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Temmuz 1999

Kaç yaşında: 22yaşında

Nereli: Kartal

Boy: 1,97 m

Kilo: 88 kg

Blok yüksekliği: 255 cm

Smaç yüksekliği: 309 cm

Zehra Güneş (d. 7 Temmuz 1999, İstanbul), Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı. Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.