ZARA'nın baş tasarımcısından skandal sözler: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz
İspanya'nın dev markası ZARA'nın baş tasarımcısı Venessa Perelman'ın "İsrail'i savunmaya devam edeceğim. Halkınız eğitimli olsaydı, İsrail parasıyla ve yardımıyla inşa edilen hastane ve okulları havaya uçurmazdı" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Perelman'ın bu ifadelerinden dolayı markaya boykot çağrısı yapılırken, ZARA'dan ise Perelman'ın sözlerini kınadığına dair bir açıklama geldi.
Filistinli model Qaher Harhash sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak Gazze halkına destek çağrısında bulundu. İspanya'nın moda devi ZARA'nın baş tasarımcısı Venessa Perelman ise mesaja skandal ifadelerle cevap verdi.
SKANDAL SÖZLERE YER VERDİ
Mesajları yayınlayan Harhash, Perelman'ın "Sektörümdeki insanlar İsrail ve Filistin hakkındaki gerçekleri biliyorlar. İsrail'i savunmayı sürdüreceğim. Halkınız eğitimli olsaydı, İsrail parasıyla yardımıyla inşa edilen hastane ve okulları havaya uçurmazdı" dediğini iddia etti.
ŞİRKET İFADELERİ KINADI
Zara'nın bağlı olduğu dev grup Inditex, Perelman'ın paylaşımı hakkında "Herhangi bir kültüre, dine, ırka yönelik ayrımcılık içeren ifadelerin kabul edilemez" dedi. ZARA'nın şirket prensipleri gereği hiçbir ayrımcı ve suçlayıcı ifadelere müsaade edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Temel değerlerimizi yansıtmayan bu yorumları kınıyoruz" sözlerine yer verdi.
Perelman'ın skandal ifadeleri üzerine markaya yönelik boykot çağrısı yapılırken, firmanın ise tepkileri dindirmeye çalıştığı öğrenildi.