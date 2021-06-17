ZARA'nın baş tasarımcısından skandal sözler: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz

İspanya'nın dev markası ZARA'nın baş tasarımcısı Venessa Perelman'ın "İsrail'i savunmaya devam edeceğim. Halkınız eğitimli olsaydı, İsrail parasıyla ve yardımıyla inşa edilen hastane ve okulları havaya uçurmazdı" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Perelman'ın bu ifadelerinden dolayı markaya boykot çağrısı yapılırken, ZARA'dan ise Perelman'ın sözlerini kınadığına dair bir açıklama geldi.