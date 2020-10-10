Zara'da Amatör Spor Haftası kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zara'da Amatör Spor Haftası kutlandı

10.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:44
Zara'da Amatör Spor Haftası kutlandı

Sivas'ın Zara ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Korgeneral Ahmet Başyurt Stadyumu'nda hafta münasebetiyle spor etkinliği düzenlendi.

Etkinliklere katılan Kaymakam Mehmet Sayın, güreşçilerin ve judocuların müsabakalarını izledi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt ile masa tenisi, tenis ve dark oynadı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını veren Sayın, burada yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde zor bir süreç yaşamaktayız. Şuan sizler açık alanda gerekli önlemleri alarak hocalarınızla spor faaliyetlerini sürdürebildiğiniz için şanslısınız. Hocalarımızı ve sizleri kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Özer Seren Serengil Yasemin Özilhan Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Can Bartu Arda Turan Ozan Tufan Fırat Aydınus
Daha Fazla Ekim Hatay Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zara'da Amatör Spor Haftası kutlandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 15:45:42. #1.14#
title