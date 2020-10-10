Zara'da Amatör Spor Haftası kutlandı

Sivas'ın Zara ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Korgeneral Ahmet Başyurt Stadyumu'nda hafta münasebetiyle spor etkinliği düzenlendi.

Etkinliklere katılan Kaymakam Mehmet Sayın, güreşçilerin ve judocuların müsabakalarını izledi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt ile masa tenisi, tenis ve dark oynadı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını veren Sayın, burada yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde zor bir süreç yaşamaktayız. Şuan sizler açık alanda gerekli önlemleri alarak hocalarınızla spor faaliyetlerini sürdürebildiğiniz için şanslısınız. Hocalarımızı ve sizleri kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel