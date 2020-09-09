Zaniolo'nun sakatlığı sonrası Cengiz Ünder Roma'da kalacak
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Zaniolo'nun sakatlığı sonrası Cengiz Ünder Roma'da kalacak

Napoli'ye gitmesine kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in transferi çıkmaza girdi. İtalyan basını, kendisi ile aynı bölgede görev yapan Zaniola'nın 6 ay boyunca forma giyemeyecek olması nedeniyle milli futbolcunun Roma'da kalacağını yazdı.

09.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:40

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in; takımdan ayrılıp, Napoli'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Başkent ekibi, önceki gün büyük bir şok yaşadı.

Takımın bir diğer yıldız ismi olan ve Cengiz ile aynı mevkide görev yapan yıldız sağ açık oyuncusu Nicolo Zaniolo, önceki gün Uluslar Ligi mücadelesinde Hollanda-İtalya maçında sahadaydı. Ancak Zaniolo'nın çapraz yan bağlarından sakatlık geçirmesi nedeniyle 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

FONSECA DA KALMASINI İSTİYOR

Hal böyle olunca Cengiz Ünder'in, Napoli'ye gitme ihtimalleri de ortadan kalktı. Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın da yaşanan bu gelişmeler üzerine 23 yaşındaki milli futbolcunun, takımda kalması konusunda talimat verdiği bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan Cengiz Ünder, süre bulduğu bin 152 dakika içerisinde 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

(Fanatik)

Zaniolo'nun sakatlığı sonrası Cengiz Ünder Roma'da kalacak
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