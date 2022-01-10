Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2022?
Kabine Toplantısı sonrası, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellendiği bildirilmişti. Peki, Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2022? İşte, zamlı memur emekli maaşının ödeneceği tarih ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2022?sorusunun yanıtı gündemde sık sık aratılan konular arasında yer almakta. Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranının netleşmesinin ardından emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? sorularına yanıt arandı.
Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Son dakika bilgilere göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği bildirildi. Rakamların netleşmesinin ardından gündeme gelen memur emeklilerinin zamlı maaşlarını alacakları tarih de netleşti. Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta yatırılacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
En düşük memur emekli aylığı: Temmuz: 3276, Ocak: 4176
Müsteşar (1/1) Temmuz: 11806, Ocak: 15048
Genel müdür (1/1) Temmuz: 10435, Ocak: 13302
Şube müdürü (Lisans - 1/4) Temmuz: 4004, Ocak: 5105
Memur (Lisans - 1/4) Temmuz: 3918, Ocak: 4994
Öğretmen (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136
Kaymakam 1. sınıf (1/4) Temmuz: 6840 Ocak: 8719
Başkomiser (1/4) Temmuz: 4167, Ocak: 5312
Polis memuru (8/1) Temmuz: 4167, Ocak: 5312
Hemşire (Lisans - 1/4) Temmuz: 3916 Ocak: 4992
Mühendis (1/4) Temmuz: 4913, Ocak: 6263
Teknisyen (Lise -1/4) Temmuz: 3419 Ocak: 4358
Profesör (1/4) Temmuz: 9346 Ocak: 11913
İmam-hatip Temmuz: 4029 Ocak: 5136
Avukat (1/4) Temmuz: 4029, Ocak: 5136
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