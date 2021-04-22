İşte 2 milyar dolara kadar satışı yapılan şirketler! 2 milyar dolar ve daha az fiyata satılan şirketler nelerdir? Karşılaştırma!

2 milyar doların ne kadar ciddi bir rakam olduğu gösteren satışları sizler için derledik. Bildiğiniz gibi kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edilmişti. Bunun ardından 2 milyar dolar ile ilgili önceden yapılan satışların karışaltırılması merak edildi.