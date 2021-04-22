İşte 2 milyar dolara kadar satışı yapılan şirketler! 2 milyar dolar ve daha az fiyata satılan şirketler nelerdir? Karşılaştırma!
2 milyar doların ne kadar ciddi bir rakam olduğu gösteren satışları sizler için derledik. Bildiğiniz gibi kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edilmişti. Bunun ardından 2 milyar dolar ile ilgili önceden yapılan satışların karışaltırılması merak edildi.
Geçtiğimiz yıllarda İnstagram, Tumblr, Palm vb. şirketler, projeler satıldığında 2 milyar doların altında satılmıştı. Şimdi önceki yıllarda satışı yapılan şirketleri ve fiyatlarını yazalım.
2 MİLYAR DOLARIN ALTINA SATIŞI YAPILAN PROJELER VE FİRMALAR
2002 - PAYPAL
2002 yılında e-Bay online ödeme servisi PayPal'ı 1.5 milyara satın almıştır.
2006 - YOUTUBE
YouTube, video barındırma web sitesi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır.
2010 - PALM
Palm, Palm OS tabanlı PDA'lar üreten bir şirketti. 2010 yılında HP tarafından 1.2 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.
2012 - INSTAGRAM
Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.
2012 - VERISIGN SECURITY
2012 yılında Symantec, VeriSign Security'i 1.28 milyara satın aldı.
2012 - YAMMER
Microsoft 2012 yılında Yammer'i 1.2 milyar dolara aldı.
2013 - TUMBLR
Tumblr, 20 Mayıs 2013 tarihinde Yahoo! tarafından yaklaşık 1.1 milyar dolara satın alınmıştır.
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