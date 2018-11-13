Zaman Sermayenizi İyi Kullanın"
Yeniden yapılandırma sürecini yoğun bakıma benzeten KPMG Türkiye Yeniden Yapılandırma ve Refinansman Bölümü Lideri Orhan Turan, finansal yapılandırmanın doğru bir operasyonel yapılandırma ile harmanlanması gerektiğini söyledi.
Yeniden yapılandırma sürecini yoğun bakıma benzeten KPMG Türkiye Yeniden Yapılandırma ve Refinansman Bölümü Lideri Orhan Turan, finansal yapılandırmanın doğru bir operasyonel yapılandırma ile harmanlanması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com