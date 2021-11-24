Zam furyasına çay ve kahve de katıldı

ÇAY, AFYON (İHA) - Denizli'de çay ve kahveye gelen zammın ardından kıraathanelerde fiyatlar yükseldi. Yeni gelen zamlarla kıraathanelerde çayın fiyatı yüzde 50 artarak 3 liraya, kahve ise yüzde 100 zamlanarak 7 liraya yükseldi.

Denizli'de ekmek, simide gelen zamların ardından bir zam da kahvehanelerde satılan çay ve kahveye geldi. Denizli Kahveciler Odası, çay ve şekere gelen zamların ardından çay ve kahveye yüzde 50 ile yüzde 100 zam yaptı. Zamlı tarifeyle birlikte çay 2 liradan 3 liraya çıkarken, kahve ise yüzde 100 zamlanarak 3,5 liradan 7 liraya çıktı. Denizli Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Demirci tarafından kısa mesajla duyurulan zamlı tarifeyi paylaşan Küçükdere Mahallesi'nde kahvecilik yapan Feridun Çelik, "Çay ve şekere zam gelmeye devam ediyor. Kahveye gelen zam da sayarsak, bağkur ödemeleri, diğer girdi maliyetleri ve işçi maliyetleriyle kıraathane esnafı zor bir durumdan geçiyor. Çay 1 lira zamlandı 3 lira oldu, kahve ise yüzde 100 zamla 7 lira oldu" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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