Zalgiris Kaunas - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00 'da Zalgiris Kaunas - Olympiakos mücadelesi olacak. Peki Zalgiris Kaunas - Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Zalgiris Kaunas - Olympiakos saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Zalgiris Kaunas - Olympiakos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Zalgiris Kaunas - Olympiakos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

ZALGİRİS KAUNAS - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zalgiris Kaunas - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı 22 Ocak Cuma günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9 'da başlayacak.

ZALGİRİS KAUNAS - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zalgiris Kaunas - Olympiakos THY Euroleague maçı Bein Sports Max 2 , Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında yayınlanacaktır.

ZALGİRİS KAUNAS - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Zalgiris Arena, Kaunas'da oynanacak.