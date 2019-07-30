Zagreb Judo Grand Prix: Turnuvanın son gününde Gürcü judokalar zirvede yer aldı

Zagreb Judo Grand Prix turnuvası son gününde nefes kesen maçlara sahne olurken günün erkek judokası Gürcü Beka Gviniashvili oldu. Gürcü judoka finalde Japon Sanshiro Murao ile karşılaştı. Muhteşem bir judo performansı sergileyen Gviniashvili iki yıl aradan sonra altın madalya kazandı.













Kadınlarda güne damgasını vuran isim Eski Dünya Şampiyonu Japon Mami Umeki oldu. Umeki, Fransız rakibi Fanny Estelle Posvite'in kosoto hareketine karşı yaptığı uchi mata ile altın madalyaya uzandı. Euronews.com'da Görüntüle