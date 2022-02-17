Zafer Turan: "Maçın berabere bitmesi maçın hakkıydı" - Haberler
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Zafer Turan: "Maçın berabere bitmesi maçın hakkıydı"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Zafer Turan:

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, berabere kaldıkları BB Erzurumspor maçının ardından, "Maçın berabere bitmesi maçın hakkıydı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, berabere kaldıkları BB Erzurumspor maçının ardından, "Maçın berabere bitmesi maçın hakkıydı. Her iki takım da kazanabilirdi. Rakip golü buldu ve hemen cevap verdik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25.haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 kalan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Turan, zor bir deplasmandan puan aldıklarını ifade ederek, "Erzurum deplasmanı zor bir deplasman. Hava şartları ve hedefe oynayan bir takım olmasıyla zor bir deplasman. Erzurumspor'un iç saha karnesi çok etkiliydi. Bunları bilerek geldik. Maçın berabere bitmesi maçın hakkıydı. Her iki takım da kazanabilirdi. Rakip golü buldu ve hemen cevap verdik. İki takım da yoluna devam ediyor. Hak eden takım umarım hedefine ulaşır" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor

Erzurumspor Kulübü, Zafer Turan, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haberler

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