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Zafer Turan: "İyi oyunu devam ettirip, yukarılarda yer edinmek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Zafer Turan:

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, 3-2 kazandıkları Manisa Futbol Kulübü maçının ardından, "İyi oyunu devam ettirip skora yansıtarak yukarılarda kendimize yer edinmek istiyoruz" dedi.

MANİSA (İHA) - Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, 3-2 kazandıkları Manisa Futbol Kulübü maçının ardından, "İyi oyunu devam ettirip skora yansıtarak yukarılarda kendimize yer edinmek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki güçlü ekibin karşı karşıya geldiğinin altını çizen Zafer Turan, "Geçen sene bir alt ligde büyük başarılara imza atarak gelen iki kulüp bugün bu lige ne adar yakıştığını gösterdi. Hem Manisa hem Eyüp bu ligde var olmasının renk katacağını gösterdi. Manisa'yı kutluyorum. Çok iyi bir müsabaka oynadılar. Onlar da galip gelebilirdi. Bugün şans bizden yanaydı. Oyuncularım ikinci yarı müthiş mücadele ettiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İyi bir takıma teslim olmadık. Galip gelmesini bildik. İlk yarı istediğimiz oyunu oynadığımızı söyleyemeyiz. Rakip daha çok pozisyona girdi. İkinci yarı maçı lehimize çevirmek için daha çok gayret gösterdik. Bu doğrultuda kazanmayı bildik. İyi oyunu devam ettirip skora yansıtarak yukarılarda kendimize yer edinmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Haber: Zafer Turan: 'İyi oyunu devam ettirip, yukarılarda yer edinmek istiyoruz' - Haberler Spor
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