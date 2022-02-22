Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti - Haberler
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Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti

AA, Ercan Çakar - Spor
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Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından açıklaması yayımlanan Turan, iki yıldır görev yaptığı eflatun-sarılı takımdan bugün itibarıyla ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazen bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Güçlü oyun, iyi futbol bazen anlamsız kalıyor. Futbol sonuç oyunu. Hep şunu söyledim, Eyüpspor Kulübüne kimsenin zarar vermesine izin vermem. Bu ben bile olsam. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığım için ayrılıyorum. Bu zamana kadar bize desteklerini hiç eksik etmeyen Sayın Başkanımız Murat Özkaya'ya ve asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a, bütün çalışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza ve güzel günler geçirdiğimize inandığım taraftarlarımıza teşekkür ederim."

Eyüpspor, ligde son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Zafer Turan, Spor Toto, Eyüpspor, Medya, Spor, Haberler

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