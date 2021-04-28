Zabıtadan ceza yediği iddia edilen çift çatıya çıktı

Zabıtadan ceza yediği iddia edilen çift çatıya çıktı Zonguldak'ta boyama kitabı satarken çevreye rahatsızlık verdikleri iddiasıyla ceza yiyen bir kişi ve engelli olduğu iddia edilen eşi, iş hanının çatısına çıktı.

Zabıtadan ceza yediği iddia edilen çift çatıya çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta boyama kitabı satarken çevreye rahatsızlık verdikleri iddiasıyla ceza yiyen bir kişi ve engelli olduğu iddia edilen eşi, iş hanının çatısına çıktı. Çift, uzun süren ikna çabalarının ardından bulundukları yerden indirildi.

Gazipaşa Caddesi'nde iddialara göre, engelli olduğu öğrenilen Hülya E., boyama kitabı satarken çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Kabahatler Kanununa göre ceza yedi. 18 günlük tam kapanma öncesi ihtiyaçlarını gidermek için kitap sattıklarını söyleyen çift, yasal evrakları olduğu halde kendilerine ceza yazıldığını iddia ederek bir iş hanının çatısına çıktı.

Ergün ve Hülya E. çifti için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İftar saatinin gelmesiyle birlikte ekipler oruç ibadetlerini su ve hurma ile açtı. Ekiplerin uzun ikna çabalarının ardından çift bulundukları yerden indirildi. Gazetecilere açıklamada bulunan Ergün E., "Zabıta engelli eşime etrafı rahatsız etmekten ceza yazdı. Eşim boyama kitabı yazıyor. 18 gün kısıtlama var. İhtiyaçlarımızı karşılamak için kitap satıyor. Yasal evraklarımız da var" diye konuştu.

Çift, polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM