YYÜ'de "Kalite Güvence Sistemi" toplantısı

14.10.2019 18:14

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) 7 üniversitenin katılımıyla "Kalite Güvence Sistemi" toplantısı düzenlendi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, toplantıya bölge üniversitelerinin rektörlerini, yöneticilerini ve kalite komisyonlarını davet ederek tecrübe paylaşımı ve bilgi alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

Bölgedeki bütün üniversitelerle iş birliğine açık olduklarını, bu tür toplantıların Van ve komşu üniversitelerde yapılması için her türlü iş birliğini yapacaklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Kalite güvence sistemi iddiamızı ispat edecek bir yönetim modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yolu da Kalite Güvence Sistemini geliştirmektir. Bu alanda üniversitelerimizin bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşmalarını diliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemiz ve bölge üniversitelerimizin daha nitelikli, kaliteli, sorgulayan, üreten üniversiteler olmasını arzu ediyorum."

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise Kalite Güvence Sistemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erhan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Kilis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Zeybek ve bu üniversitelerden ilgili yöneticiler katıldı.

Kaynak: AA