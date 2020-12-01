Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu

01.12.2020 00:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 01:06

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak. Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işlemi yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelge gönderildi.

Buna göre, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacak. Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilecek.

AVM VE SEMT PAZARLARI İÇİN MÜŞTERİ SAYISI KURULLAR TARAFINDAN BELİRLENECEK

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenecek. Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları belli oldu! Yasak bu akşam başlıyor
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları belli oldu! Yasak bu akşam başlıyor
Herkes bu durumu göz ardı etmişti! Koronavirüs aşısı gelmeden tehlikesi geldi
Herkes bu durumu göz ardı etmişti! Koronavirüs aşısı gelmeden tehlikesi geldi
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı

AVM'LERE ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLER HES KODU İLE ALINACAK

AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanacak.

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Osman Kavala Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak Diego Armando Maradona
Spor Falcao Ozan Tufan Caner Erkin Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 01:05:50. #1.14#
title