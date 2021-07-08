Yüzme havuzlarında kayıtlar başladı
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Yüzme havuzlarında kayıtlar başladı

Yüzme havuzlarında kayıtlar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Feridun Çelik ve Battalgazi mahallelerine kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzları tamamlandı.

Feridun Çelik ve Battalgazi mahallelerine kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzları tamamlandı. Havuzlarda üye kayıtları başladı.

Altındağ 2 yüzme havuzu daha kazandı. Feridun Çelik ve Battalgazi mahallelerine yapılan yüzme havuzları tamamlanarak hizmete açıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Havuzlarımız tüm mahalle sakinlerimize ve Altındağımıza hayırlı olsun. Bu merkezlerde gençlerimizi, çocuklarımızı sporla buluşturacak, geleceğin şampiyonlarını buralardan çıkaracağız inşallah" dedi.

"Altındağ'da sporu atağa kaldıracak"

Başkan Balcı ayrıca, "Battalgazi ve Feridun Çelik mahallerine yapılan yüzme havuzlarımız Altındağ'a güneş gibi doğdu. Altındağ'da sporu atağa kaldıracak ve Altındağ'a daha fazla spor yatırımı kazandırmak için elimizden geleni yapacağız demiştik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, Altındağ'ı spor alanında da zirveye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Yüzme havuzlarında kayıtlar başladı
Yüzme havuzlarında kayıtlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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