HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileriyle buluşacak

Yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileriyle buluşacak
06.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:42

Karakterli bir stilin yanında konfor arayanlara şık çözümler sunan Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında üç adet ve üzeri ürün alımında yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileri ile buluşuyor.

Karakterli bir stilin yanında konfor arayanlara şık çözümler sunan Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında üç adet ve üzeri ürün alımında yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileri ile buluşuyor.

Odağında yüksek terzilik, inovasyon, doğa dostu materyaller, karakterli bir stil ve konfor olan Damat Tween, 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonu ürünleri, yeniden buluşmaya özel tek üründe yüzde 30, iki üründe yüzde 40, üç ve üzeri üründe yüzde 50 indirim fırsatıyla, şimdilik yalnızca Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında müşterilerini bekliyor.

D'S Damat'ın farklı erkeklere hitap eden çok yönlü ve fonksiyonel 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu Okmeydanı mağazasında müşterileri ile buluşuyor. Kendine has, güçlü ve rahat bir stil arayan her erkeğin kendisi için yeni bir şey bulabileceği sezona özel yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatı ile şimdilik yalnızca Okmeydanı D'S Damat mağazasında.

Mağazada randevu dönemi başladı. Müşteriler, 0850 800 23 03 özel müşteri hattını arayarak randevu alabilecek ve hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini kendi özel saatinde yaşayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor Ekonomi
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı Ekonomi
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Ekonomi
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Ekonomi
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Ekonomi
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Bülent Ersoy Nur Yerlitaş Demet Akalın
Spor Can Bartu Adem Ljajic Ersun Yanal Loris Karius Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Instagram
Şu an buradasınız: Yüzde 50 indirim fırsatıyla müşterileriyle buluşacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 11:08:33. #1.14#
title