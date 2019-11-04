"Yüzde 2'lik artışa rağmen tek hanede kalmayı başardık"

04.11.2019 17:35

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin "Yüzde 2'lik aylık artışa rağmen, yıllık enflasyon oranında tek hanede kalmayı başardık. 2020 hedefinin tutması için aylık oran yüzde 0.7'yi aşmamalı" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Emre Alkin, "Yüzde 2'lik aylık artışa rağmen, yıllık enflasyon oranında tek hanede kalmayı başardık. Çünkü geçen yılın (2018) kasım ve aralık aylarında negatif enflasyon negatif çıkmıştı. Ekim ayına ait enflasyon rakamları yüksek çıksa da matematiksel olarak yıllık enflasyonun tek hanede kalacağını önceden söylemiştik" dedi.

"AYLIK RAKAM YÜZDE 0.7 VE ALTINDA KALMALI"

2020 yılındaki enflasyon hedefinin yüzde 8.5 olarak açıklandığını dile getiren Prof. Dr. Alkin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hedefin tutturulması için bundan sonraki aylarda enflasyon rakamının düşük çıkmaya devam etmesi şart. Benim hesaplamalarıma göre aylık enflasyon rakamları önümüzdeki dönemde yüzde 0.7'den yukarı çıkmamalı ki hedef tutturulsun."

EKİM AYI VERİLERİ…

Ekim ayı verisine bakılırsa 2020 yılında, enflasyon hedefleri konusunda Türkiye'yi 'heyecanlı' günlerin beklediğini ifade eden ekonomist Emre Alkin "Enflasyon oranları beklendiği gibi çıkmayabilir. Rakamlar yüksek değerlerde çıkarsa hedefi tutturmanın mümkün olmayacağını şimdiden belirtmek isterim" dedi.

Kaynak: DHA