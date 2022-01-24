Yüzde 11'lik zammı yetersiz bulan Trendyol'un moto kuryeleri kontak kapattı

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol bünyesinde çalışan moto kuryeler kontak kapattı. 2022 için mart ayından itibaren ücretlerine yansıtılacak yüzde 11'lik zammı yetersiz bulan kuryeler, genel merkez önünde toplanıp kararı protesto etti. Yüzlerce moto kurye "Yönetim uyuma" sloganı eşliğinde zammın revize edilmesini istedi.

Trendyol'da çalışan moto kuryeler ücretlerine yapılan zammı yetersiz buldukları için eylem başlattı. E-ticaret devi, 2022 yılında çalışanlarına mart ayından başlamak üzere yüzde 11 oranında zam yaptı. Yüzde 36'lık 2021 enflasyonunun çok altında olan rakamı az bulan çalışanlar, kontak kapattı.

GENEL MERKEZDE TOPLANDILAR

Zammı protesto eden Trendyol Express çalışanları, İstanbul Maslak'ta bulunan Trendyol genel merkez ofisinin önünde toplandı. Konvoy halinde merkeze gelen moto kuryeler, kornalar eşliğinde zam kararına tepki gösterdi. Yüzlerce moto kurye "Yönetim uyuma" sloganı eşliğinde zammın revize edilmesini istedi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Konu hakkında Nakliyat-İş Sendikasından yapılan açıklamada, "İstanbul'da Trendyol'da çalışan yüzlerce moto kurye, 2022 yılı için yapılan ve mart ayından itibaren uygulanacak olan %11 oranında ki ücret artışını protesto etmek için kontak kapatıyor." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

TÜİK'e göre yıllık enflasyonun %36,08, ENAG'a göre göre %82,65 olduğu benzin, mazot v.b. petrol ürünlerine yapılan zamların bu yılda %200'ü geçtiği bu ortamda, Trendyol'da çalışan moto kuryeler açlığa mahkum edilmek isteniyor.

"TÜM MOTO KURYELERİ ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Sendikamız, Trendyol, Yemeksepeti, Getir, Hepsiburada ve diger işletmelerde çalışan moto kurye kardeşlerimizle dayanışma içerisindedir. Tüm moto kuryeleri sendikamız Nakliyat-İş'te örgütlenmeye çağırıyoruz.

"DAYANIŞMA EYLEMLERİ YAPILACAK"

Trendyol'da çalışan moto kuryelerin kontak kapatma eylemi ile ilgili önümüzdeki süreçte Trendyol işyerleri önünde dayanışma eylemleri yapacaktır. Sendikamız Nakliyat-İş; Trendyol, Yemeksepeti, Getir, Hepsiburada ve tüm işletmelerde çalışan moto kuryelerin güvencesidir. Tüm moto kuryeleri örgütlenmeye çağırıyoruz.

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