Yuva ısıtan yardım

05.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:40

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi insanlara yaptığı yardımlar ve desteklerle yuva ısıtıyor.



Yaklaşan kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahibi 25 aileye soba yardımında bulundu. Ev eşyasından giysiye kadar birçok noktada ihtiyaç sahibi ailelerin destekçisi olan İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi soğuk kış günlerinde de vatandaşı unutmadı. Sosyal belediyecilikte öncülüğünü sürdürdü. Sosyal Yardım Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına hız kazandıran ihtiyaç sahibi insanlara hayat desteği olan Kadın Koordinasyon Merkezi kış mevsiminde de ihtiyaç sahibi ailelere soba yardımı ile el uzatmaya devam ediyor. İhtiyacı olduğu tespit edilen ekonomik yetersizlik içerisindeki ailelere giden ekipler öncelikle yaşlılara, hastalara, engelli bireylere ve küçük çocukları olan ailelere öncelik veriliyor.



"Soğuk kış gününde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak ortam hazırlıyoruz"



İlçe genelinde yapılan denetimler sonrası 25 aileye soba yardımında bulunan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Her fırsatta ihtiyaç sahibi insanların kapısını çalışıp ziyaret ediyoruz. Hastalarımızı, engellilerimizi, yaşlılarımızı başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın ziyaretine gidiyoruz. Bizlere en büyük gücü veren de bu ziyaretler. Onlara belediye hizmetlerini ulaştırdığımız gibi halini hatırını sormak da en büyük mutluluğa sebep oluyor. Bizleri gördükçe gözlerinin içi gülüyor. Çünkü insanlar hatırlanmak istiyor. Bizler de buna önem veriyoruz. İlçemizde elimizin uzanmadığı ihtiyaç sahibi vatandaşımız kalmayacak anlayışı ile sürdürdüğü çalışmalar neticesinde kışı rahat geçirmeleri amacıyla sobası olmayan ailelere soba dağıttık. Küçük dokunuşlar soğuk kış günlerinde vatandaşımıza büyük mutluluklar yaşatıyoruz" dedi.



Sobalarını alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkürlerini ilettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA